‘Tinud-anay nga paglambo’ sa kampanya batok drugs

Kaso sa ilegal nga drugas gipa­saka batok sa 177 ka mga polis sa National Capital Region (NCR) sukad nilingkod si Pre­sidente Ferdinand Marcos Jr.

Sa usa ka mensahe pinaagi sa video, si Marcos miingon nga ang mga kalapasan nga may kalambigitan sa drogas niining mga opisyal naglakip sa pagtanom og ebidensya, pagdakop nga supak sa balaod, ug sobra nga kabangis sa pagpahigayon sa mga operasyon sa kapulisan.

“We are now pursuing 151,818 court cases by the DOJ (Department of Justice) in 2022 to 2023, with 121,582 naikulong na, itong mga violators tungkol dito sa mga drug trade,” siya niingon.

Si Marcos niingon nga kini nga mga numero usa sa mga timailhan sa usa ka “tinuod nga pag-uswag” sa paningkamot sa gobyerno nga matubag ang hulga sa drogas sa nasod sa tinguha nga mamugna ang usa ka komunidad nga wala’y drogas.

“Para sa amin, hindi lang ‘to sa mga magagandang numero kung hindi ay talagang magiging improvement. Pinaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan, at iniiwas natin ang mga kabataan natin diyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug-taking,” siya nidugang.

Sa sayo pa, ang administrasyon niingon nga P10.41 bilyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa tibuok nasod gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 2023, ubos sa gipakusog nga kampanya ni Marcos batok sa ilegal nga drugas, nga nagtutok sa rehabilitasyon, reintegrasyon, ug preventive education nga mga programa ilabi na sa mga batan-on.

Matod pa nga kapin sa 27,000 ka mga barangay ang nadeklarar nga cleared sa illegal nga drugas, samtang 56,495 ka mga drug suspect ang nasikop sa pagpahigayon og kapin sa 44,000 ka anti-narcotics operations.

Namatikdan usab sa administrasyon ang pagtukod og 74 ka in-patient treatment ug rehabilitation facility ug community-based drug rehabilitation programs (CBDRPs) sa 23 ka mga probinsiya, 447 ka lungsod, ug 43 ka siyudad.

Matod pa ni Marcos nga kini nga mga kalampusan maoy talagsaong pag-uswag sa kampanya batok sa ilegal nga drugas.

“Magandang progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay ay pag nasabi natin ay cleared ‘yan, madali nang i-monitor at maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitingnan ‘yung rehab -- ‘yung prevention na hindi na pumasok ‘yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol dito sa droga at kung sino man ang nasubo na ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center,” siya niingon. / TPM sa SunStar Philippines