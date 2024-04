Tinudlo nga GM sa LWUA wa pa nitunga

Ang bag-ong gitudlo nga office-in-charge general manager sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) mouna sa pagpakigdayalogo sa mga hingtungdan aron pag-ila sa kasamtangang mga problema ug ilang kasulbaran, taliwala sa power struggle sa local water district sa miaging mga semana.

Sa interbyo sa Martes, Abril 23, si manlalaban Joselito Thomas Baena nitug-an sa SunStar Cebu nga wala pa siya pisikal nga nakabisita sa MCWD main office sa dakbayan sa Sugbo aron paglikay sa kaguliyang.

“I’m treading carefully, because I do not want to rock the boat. We are in close consultation with all the stakeholders on how to proceed on the matter without causing much disorder,” matod ni Baena atol sa interbyo sa “Beyond the Headlines , “ online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Martes.

Ang Interim Board sa Local Water Utilities Administration (LWUA) nitudlo kang Baena isip OIC GM sa MCWD niadtong Lunes, Abril 22, human ni-resign sa puwesto ang unang appointee nga si Abogado John Dx Lapid niadtong Abril 16 tungod sa nagkadaiyang rason.

Matod ni Baena nga lakip sa iyang prayoridad mao ang pagpatuman sa direktiba sa LWUA sa MCWD isip duly constituted regulating authority.

Hinuon, matod niya nga kinahanglan kining buhaton nga dili mabalda ang operasyon sa lokal nga water district ug dili makaapekto sa mga empleyado niini ug mga konsumidor.

Ang LWUA, niadtong Marso 15, nisuspenso sa Board of Directors sa MCWD pinangulohan sa ilang chairman nga si Jose Daluz III ug sa iyang mga sakop nga sila Miguelito Pato ug Jodelyn Mae Seno sulod sa unom ka buwan aron mahatagan og dalan ang imbestigasyon sa mga isyo nga naglibot sa local water district.

Samtang, niadtong Abril 12, gisuspenso og 90 ka adlaw si MCWD GM Edgar Donoso tungod sa pagbaliwala sa mando sa LWUA ug wala pagtubag sa show cause order niini.

Apan, ang kampo nga gipangulohan ni Daluz nagdumili sa pag-ila sa mando sa LWUA human ang Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) nihatag og opinyon sa legalidad sa partial takeover sa LWUA ngadto sa MCWD. / EHP