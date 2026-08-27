Tinun-an gitaktak human nanghulga

Nailhan na ang tinun-an sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Barangay Basak Pardo nga nanghulga sa pagpamusil kay aduna siyay panimaslan nga laing estudyante niadtong Martes, Agusto 25, 2026.
Na-rescue sa Inayawan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development (GAD focal) ang menor de edad sa dihang nasubay sa mga imbestigador ang digital source niini.
Gisusi ang post sa usa ka account sa social media ug ilang nasubay ang tinubdan sa pagpanghulga.
Gikan sa alas 9:30 sa buntag hangtod na sa alas 6:00 sa gabii sa Miyerkules, Agusto 26, 2026, gitutokan sa kapulisan sa Inayawan ang imbestigasyon sa pakig-alayon sa kadagkuan sa Don Vicente Memorial National High School, barangay official ug nailhan ang tinun-an nga nagpangedaron og 15 anyos nga lalaki.
Gipahibalo ang ginikanan sa batan-on nga mao nay nidala niini sa eskwelahan uban sa mga personnel sa GAD focal sa Barangay Basak Pardo, Assistant School Head sa tunghaan ug ang Guidance Counselor.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, atol sa gihimong case evaluation, nahukman sa ginikanan sa mga bata sa tunghaan ug school administrators nga dili na pasakaan og kaso ang nanghulga sa kondisyon nga mobalhin kini og laing eskwelahan.
Gitug-an sa tinun-an nga duna siyay gikalagutan sa tunghaan ug gusto niya nga mabalda ang klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitun-an kon unsay mamahimong tulobagon sa criminal o civil nga aspeto sa ginikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga naka-supervise sa ilang anak. / AYB