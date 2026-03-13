Tinun-an kapin na sa semana nga missing

Nanawagan og tabang sa publiko ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) ug ang Mabolo Police Station human mahanaw ang usa nila ka tinun-an sulod na sa kapin usa ka semana.
Ang na-missing nga tinun-an mao si Jannah Balag Sarabosing, 21, Second Year College Student sa USPF, taga Juagdan, Lungsod sa Jagna, Bohol.
Katapusan siyang nakit-an sulod sa USPF Lahug Campus niadtong Marso 3, 2026.
Nabalaka na ang mga kaubang tinun-an ug ang ginikanan ni Jannah human siya dili na gyud makontak.
Tungod niini, ang Mabolo Police Station nagsugod na sa pagsusi sa mga CCTV camera aron masubay ang lihok sa dalaga niadtong Marso 3 ug kon asa kini paingon human nibiya sa tunghaan.
Sumala sa inahan ni Jannah, nakig-estorya na sila sa hinigugma sa ilang anak nga anaa sa Manila, apan matod pa niini, wala sab siya masayod kon asa si Jannah.
Ang mga ginikanan ni Jannah gikatakdang mobiyahe gikan sa Bohol paingon sa Sugbo aron personal nga makig-alayon sa kapulisan ug sa unibersidad.
Sa bisan kinsa nga nakakita o adunay impormasyon kon asa nahimutang si Jannah, palihug og kontak nila ni Benjamin Sarabosing Jr., ang amahan sa 09122675282 ug sa inahan nga si Divina B. Sarabosing sa 09207778506.
Mahimo sab i-message ang official Facebook page sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) o sa labing duol nga police station o sa Mabolo Police Station.
Nanghinaot ang pamilya ug ang tunghaan nga mauli si Jannah nga luwas ug walay dautang nahitabo kaniya. / AYB