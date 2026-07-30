Tinun-an nag-post og bomb scare sa tunghaan sa Bohol, nadakpan

Gidakop sa kapulisan ang usa ka tinun-an human magpadala og mensahe sa iyang mga classmate nga adunay bomba nga mobuto sa San Miguel Technical Vocational High School sa Lungsod sa San Miguel, Bohol.
Giila ang suspek nga si alyas nga Rey, 20, tinun-an sa Grade 12.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga niadtong alas 3:10 sa hapon, Martes, Hulyo 28, 2026, nag-post si Rey sa social media nga nag-ingon, “Mabungkag ng building ninyo.”
Dali nga nikatap ang maong mensahe sulod sa campus ug nakamugna og kahadlok ug alarma sa mga tinun-an ug mga magtutudlo, hinungdan nga ila dayon kining gitaho sa kapulisan.
Nihimo og imbestigasyon ang mga polis ug ilang nasubay nga account ni Rey maoy tinubdan sa maong mensahe.
Sa iyang extrajudicial confession nga gihimo uban sa presensya sa iyang abogado, giangkon ni Rey nga komedya o prank lamang ang iyang gibuhat alang sa iyang mga classmate.
Gibutyag sab niya nga walay kamatuoran ang iyang gipadayag ug ang iyang tumong lamang mao ang pagkuha sa atensyon sa iyang mga classmate human nga giingong gi-bully sa iyang manghod.
Tungod niini, giandam na ang kapulisan sa mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso batok sa maong tinun-an sa kalapasan sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law.
Giawhag sa Bohol Police Provincial Office ang publiko, ilabina ang mga batan-on ug mga tinun-an nga dili himuong komedya o prank ang paghulga og bomba.
Gawas nga mamugna kini og kalisang, kasilutan ang mohimo sa ingon. /