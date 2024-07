Tinun-an nalingaw sa digital nga klase

Ang mga tinun-an sa Ma­rigondon Elementary School, Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nangalingaw sa paggamit sa touch screen monitors sa pagsugod sa academic year 2024 ngadto sa 2025.

Human sa tibuok nasod nga pag-abli sa mga klase niadtong Lunes, Hulyo 29, 2024, ang mga estudyante sa Marigondon makasinati sa first-hand learning pinaagi sa interactive digital boards.

Si Mary Ann Crescencio, adviser sa usa sa mga special science classes, nitug-an sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Hulyo 31, 2024, nga nahimo’ng mas aktibo ang iyang mga estudyante atol sa iyang mga klase.

“With the use of the interactive display board, the pupils are eager to learn, participative gyud and mas dali na catch ilang attention. Something na maka-relate sila since they belong to Generation Z they are already digital natives,” matod ni Crescencio.

Si Crescencio nidugang nga ang mga magtutudlo kinahanglan usab nga mopahiangay ug maghuna-huna sa bag-ong mga estratehiya.

Ang principal sa Marigondon Elementary School nga si Marichu Ligan nitaho nga adunay tulo ka interactive digital boards nga nahimutang sa tagsa-tagsa ka lawak-klasehanan sa mga espisyal nga klase sa siyensiya.

Dugang ni Ligan nga ang teknolohiya gidonar sa City Government niadtong 2020, apan gituyo nga gigamit niadtong 2022 human sa pandemya. / DPC