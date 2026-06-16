Tinun-an pabili’ng luwas, polis gi-deploy sa matag tunghaan

Human sa kapin usa ka semana sukad sa pagsugod sa klase sa mga publikong tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, way nadawat og report ang Cebu City Police Office (CCPO) nga adunay estudyante nga nabiktima sa bisan unsang krimen.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, Deputy City Director for Administration sa CCPO, hapsay ug malinawon ang kahimtang sa 57 ka dagko ug gagmay nga mga eskwelahan sa siyudad.
Nagpadayon gihapon ang operasyon sa mga Police Assistance Desk nga gipahimutang sulod ug gawas sa mga tunghaan.
Adunay mga police personnel nga gitahasan sa pagbantay aron motabang ug moatubang sa mga estudyante, ginikanan, ug magtutudlo nga mahimo’ng makasugat og problema.
Usa sa ilang prayoridad mao ang paggiya sa mga estudyante sa pagtabok sa karsada aron malikayan ang mga vehicular accident, uban sa tabang sa mga traffic personnel sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Gipangandaman usab sa kapulisan ang posibleng pagsamot sa kahuot sa trapiko sa dihang magsugod na ang klase sa mga pribadong tunghaan ug mga kolehiyo.
Tungod niini, matod ni Oriol, dili pa mahimong biyaan sa mga police personnel ang mga lugar sa gawas sa mga eskwelahan.
Gawas sa mga polis nga gipakatap sa mga tunghaan, duna sa’y mga sakop sa Mobile Patrol Unit ug Tactical Motorcycle Riding Unit nga nag-roving sa kadalanan aron dali nga makatubag kung adunay mahitabo nga krimen.
Dugang niya, nagpabilin usab ang mga elevated police outpost nga gipahimutang sa mga nag-unang kadalanan sa siyudad, lakip na sa mga lugar duol sa mga eskwelahan.
Makatabang kini sa pag-monitor ug pagpugong sa kriminalidad batok sa mga kabataan. Gipasabot ni Oriol nga ang mga personnel niini gitahasan sa pag roving- sulod sa 100 metros nga radius gikan sa ilang mga pwesto. / AYB