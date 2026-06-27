Tinun-an sa ALS Bulacao nakuhaan og bachicorno

Usa ka 15 anyos nga tinun-an sa Alternative Learning School sa Bulacao Community School, Cebu City ang nakuhaan og bachicorno kon brass knuckles atol sa gihimong inspection sa tunghaan niadtong Miyerkuels, Hunyo 17, 2026.
Gitug-an sa principal Marcial Termoso sa dihang nahinabi sa Balitang Bisdak nga ang ilang security guard gamit ang handheld metal detector maoy nakakonpiskar sa maong butang diha sud sa bag sa maong tinun-an.
Giingong nangatarungan ang tinun-an nga sa iyang maguwang ang bag nga iyang gigamit ug di iya ang maong bachicorno nga nakuha.
Tungod sa maong hitabo, gipatawag sa tunghaan ang ginikanan sa maong tinun-an sa adlaw’ng Lunes, Hunyo 29. / FVQ