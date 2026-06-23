Tinun-an sa Cebu City iapil na sa pakig-dialogue sa kapulisan

Human sa nahitabong mass shooting incident sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban nga nikalas og mga kinabuhi, mopalambo pa ang Cebu City Police Office (CCPO) sa ilang mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa CCPO, nga nagpahigayon na sila og school security hardening measures pinaagi sa pagdugang sa deployment sa mga personnel sa mga tunghaan.
Gipasabot ni Oriol nga sukad sa pagsugod sa klase wala nila tangtanga ang mga polis nga naka-assign sa Police Assistance Desks (PADs) sa mga eskwelahan. Hinuon, ilang gipalig-on ang seguridad pinaagi sa pag-apil sa mga personnel sa Mobile Patrol Unit, Tactical Motorcycle Riding Unit, mga barangay tanod ug mga personnel sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Ang Intelligence Unit sa CCPO maoy gitahasan sa paghimo sa security assessment.
Tumong sa maong lakang nga mapugngan ang pagsulod sa mga hinagiban sama sa kutsilyo ug ubang matang sa armas nga mahimong magamit sa pagbuhat og krimen sama sa nahitabo sa Tacloban.
Dugang ni Oriol nga giapil na usab nila sa ilang Oplan Pakigsandurot ang mga eskwelahan. Gimanduan ang mga station commander nga magpahigayon og mga dialogue ug seminar alang sa mga estudyante, magtutudlo, ginikanan, mga opisyal sa eskwelahan, mga opisyal sa barangay ug kapulisan.
Tumong niini ang pag-edukar sa tanang sektor aron malikayan ang susamang insidente nga nahitabo sa Tacloban diin daghang kinabuhi ang nakalas. / AYB