Nakadawat og moabot sa 22,217 ka mga school supply kits ug 300 ka mga armchair ang mga tinun-an sa Ramon M. Durano Sr. Foundation – Science and Technology Education Center sa Barangay Guinsay, Danao City gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Martes, Nobiyembre 17, 2026.
Gipangulohan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpanghatag sa maong mga gamit alang sa mga bata gikan sa kindergarten hangtod sa Grade 6.
Ang matag kit adunay sulod nga mga notebook, ruler, pad paper, protractor, ballpen, ug tumbler nga may logo sa Cebu Province.
Gawas niini, nanghatag sab ang Kapitolyo og 2,250 ka mga t-shirt alang sa mga tinun-an sa kindergarten.
Nitambong sab sa kalihukan sila si Danao City Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, ug Provincial Administrator Atty. Ace Durano.
Sa iyang mensahe, gipahinumdoman ni Baricuatro ang mga bata nga magtinarong sa pag-eskwela ug maminaw sa ilang mga magtutudlo ug ginikanan.
“Para ni sa inyong kaugmaon, mao nga hangyo ko ninyo, mga batan-on, be good, be humble and be happy. And also, maminaw sa inyong teachers and ginikanan,” matod ni Baricuatro.
Nagpasalamat sab ang mayor sa siyudad sa suporta sa Kapitolyo ug giawhag ang mga magtutudlo, ginikanan, ug mga tinun-an nga ampingan sab ang mga gamit nga ilang nadawat. /