Tinun-an sa Grade 12 ‘gilugos’ sa iyang ex-bf

Gidakop ang usa ka 22-anyos nga ulitawo tungod sa pasangil sa pagpanglugos sa iyang 17-anyos nga kanhi uyab didto sa Brgy. Tabunok, Dakbayan sa Talisay sa Biyernes, Oktubre 10, 2025, alas 12:00 sa kaadlawon.
Si alias “Riza,” 17 anyos, tinun-an sa Grade 12 ug nagpuyo sa maong lugar nipasangil ni alias “Jinggoy,” 22 , tinun-an sa kolehiyo ug silingan sa biktima nga nilugos kaniya.
Si Riza, uban sa iyang inahan, nangayog pakitabang sa kapulisan sa Talisay.
Niasoy si Riza sa mga imbistigador nga ni-chat kaniya si Jinggoy nga paadtuon sa balay niini apan iyang gibalibaran tungod kay buwag naman sila.
Nibahad ang suspek nga iyang I-post sa Facebook ang mahitungod nila sa biktima kon di gyud moadto sa ila.
Tungod sa kahadlok sa hulga, niadto si Riza sa panimalay nilang Jinggoy apan nahitabo ang paglugos.
Gibutyag ni Police Chief Master Sgt. Shindey Taboco sa Women and Children Protection Desk (WCPD) nga nagka-uyab ang biktima ug ang suspek sukad pa sa dihang 14 anyos pa si Riza.
Giingong gigamit sa suspek ang hulga sa pag-post sa ilang pribadong mga butang sa Facebook aron ma-control ug mapahimuslan ang biktima sa tibuok nilang relasyon.
Gisulti ni Riza ang padayon nga pang-abuso ug hulga sa suspek ngadto sa iyang inahan, hinungdan nga nidangop sila sa kapulisan,
Ang suspek gidakop ug mag-atubang og kasong Rape. / GPL