Tinun-an sa Grade 5 mipresentar sa iyang flood control proj. ni Archival

Nipresentar og proyekto sa flood control ang usa ka 10-anyos nga Grade 5 pupil sa Cebu International School ngadto kang Cebu City Mayor Nestor Archival atol sa ilang panag-istorya niadtong , Biyernes, Mayo 29, 2026.
Uban sa iyang magtutudlo nga si Michelle Lacerna, gihisgutan ni Annanda Fang ngadto sa mayor ang mga risgo sa baha, mga pamaagi sa pagpugong niini, ug mga solusyon nga nakabase sa komunidad aron mapalambo ang pagpangandam sa kalamidad sa siyudad.
Atol sa maong panag-istorya, ang 10-anyos nga estudyante nangutana kang Mayor Archival mahitungod sa iyang mga tahas ug responsibilidad, ilabi na sa panahon sa pagbaha.
Nangutana usab kini kalabot sa mga programa sa siyudad alang sa pagpugong sa baha, pag-ila sa mga dapit nga daling bahaon, ug kung giunsa pagpahibawo ug paggiya ang mga komunidad bahin sa mga risgo sa baha.
Gipatin-aw sa mayor nga ang iyang nag-unang responsibilidad mao ang pagsiguro sa kaayohan sa publiko pinaagi sa paghatag og prayoridad sa mga batakang serbisyo sama sa panglawas, edukasyon, kalimpyo, pagdumala sa trapiko, ug pagtubag sa kalamidad.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga sa panahon sa baha, ang lokal nga kagamhanan nagpunting sa dinalian nga tabang, rescue operations, ug pagsiguro sa kaluwasan ug kaluwasan sa mga apektadong lumulupyo.
Gipasabot usab niya ang mga malungtarong lakang sa pagsumpo sa baha, lakip na ang pagpananom og mga kahoy aron mabalik ang natural nga pagsuyop sa tubig, rainwater harvesting , ug ang pagtukod og mga water catchment system aron madumala ang bul-og sa tubig ug mapugngan ang pag-awas sa suba.
Iyang namatikdan nga ang pagpamutol sa mga kahoy ug ang mga kalamboan o imprastruktura duol sa mga agianan sa tubig nakatampo sa nagkagrabe nga kahimtang sa baha sa siyudad.
Atol sa maong panagtigom, gipresentar usab ni Annanda ang iyang gisugyot nga mga solusyon, lakip na ang usa ka sensor-based flood monitoring and alarm system nga gipadagan sa solar energy.
Kini nga sistema makamatikod sa nagsaka nga level sa tubig ug makapasidaan sa mga komunidad alang sa sayo nga pagbakwit. / CAV