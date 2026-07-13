Tinun-an sa Labogon NHS giedukar sa Juvenile Justice, anti-drug awareness

Kapin sa 50 ka mga estudyante sa Labogon National High School (LNHS) ang nitambong sa symposium nga gipahigayon sa Barangay Labogon, Dakbayan sa Mandaue niadtong Hulyo 9, 2026, aron mapalig-on ang ilang kahibalo sa Juvenile Justice Law ug sa paglikay sa pag-abuso sa ilegal nga druga.
Gipahigayon ang kalihukan sa school creative room pinaagi sa pakigtambayayong sa Labogon Barangay Council, Mandaue City Police Office (MCPO), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region VII, ug Labogon National High School.
Matod ni Mark Aleff Viador, Barangay Anti-Drug Abuse Council (Badac) Focal Person sa Barangay Labogon, ang symposium gitumong sa pagpahibalo, pag-edukar, ug pagpalig-on sa kahibalo sa mga estudyante, magtutudlo, ug mga miyembro sa komunidad bahin sa mga risgo sa ilegal nga druga ug sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Law.
“Tumong gyud namo nga mapasiugda ang preventive, rehabilitative, ug community-based approach aron mapanalipdan ang kabatan-unan gikan sa adiksyon ug maseguro nga patas ang pagtratar kanila kon sila adunay conflict with the law,” matod ni Viador.
Lakip sa mga resource speaker si Police Staff Sergeant (PSSg) Daezy Cereño nga naghisgot sa Juvenile Justice Law, gisundan ni Intelligence Officer-Agent 1 (IO AI) Philip London D. Noynay nga nagpatin-aw sa mga epekto sa illegal substance abuse.
Gitapos ni Viador ang symposium pinaagi sa pagpasabot sa classification of dangerous drugs.
Si Zeena Dagoy kinsa Grade 10-Gaza nga estudyante sa Labogon National High School, niingon nga dako ang iyang nakat-unan sa kalihukan tungod kay mas nasabtan niya ang importansya sa paglikay sa ilegal nga druga, pag-atiman sa iyang kaugalingon, ug ang iyang mga katungod isip menor de edad.
Gihuman ang symposium pinaagi sa paghatag og Certificate of Recognition sa tulo ka mga resource speaker ug sa mga organisador isip pagpasalamat sa ilang suporta sa maong information drive. / Sinuwat ni Marvin G. Quilaquil