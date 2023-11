Tinun-an sa USJ-R, top 5 sa Engineering board exam

Usa ka graduwado sa Ba­chelor of Science in Civil Engineering (BSCE) sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) ang ni-top sa Nobiyembre 2023 Civil Engineers Licensure Examination (Cele).

Si Analiza Mabini, 22, lu­mad nga taga Palompon, Ley­te, migraduwar nga Summa Cum Laude, nahimutang sa ikalima nga dapit sa top 10 achievers sa naasoy nga pasulit nga nikuha sa passing rate nga 91.50 porsyento.

Usa siya sa duha ka topnotchers gikan sa mga unibersidad sa Visayas region.

Bisan pa sa iyang hait nga salabutan ug mga kreden­syal, giangkon ni Mabini nga nag-atubang siya og mga hagit atol sa eksaminasyon sa lisensya, ilabi na sa pag-atubang sa komplikadong mga pangutana sa Math.

Asoy ni Mabini, mitulo pa gani ang iyang mga luha sa unang gabii human sa eksa­minasyon.

Bisan pa niana, siya mibutang sa iyang pagtuo sa Ginoo, misalig nga siya makapasar sa board exam.

Wala siya magduhaduha sa iyang determinasyon nga makakuha og taas nga posisyon.

Uban sa iyang pamilya isip kanunay nga tinubdan sa inspirasyon ug kadasig, si Mabini mipadayag sa iyang pasalamat sa iyang mga ginikanan sa pagsuporta sa iyang edukasyon ug pagtabang kaniya nga matuman ang ilang giambitan nga pa­ngandoy sa iyang pagkab-ot sa kalampusan sa kinabuhi.