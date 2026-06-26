Tinun-a’ng badlungon i-ban sa mga tunghaan sa Manila

Nipasidaan si Manila Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso niadtong Biyernes, Hunyo 26, nga di ipadawat sa mga kolehiyo ug unibersidad sa siyudad ang mga menor de edad nga badlungon.
Basi sa proposed ordinance nga kadtong mga estudyante nga masakpa’ng magdaladala og armas sa eskwelahan, malambigit sa kagubot, o mapamatud-ang sad-an sa bullying, taktakon sa mga publiko’ng tunghaan sa Manila.
Naglakip sa Universidad de Manila ug Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, tuyo sa maong ordinansa ang pagpalig-on sa disiplina ug kaluwasan sulod sa matag campus.
Matod ni Domagoso, ang mga estudyanteng mapamatud-ang nagbinuang pinaagi sa bullying moagi una sa due process, apan mahimo gihapo’ng mosangpot sa ilang pagkatangtang sa eskwelahan.
“I believe in the right of the individual, but we also have a responsibility to the people,” matod ni Domagoso. / PNA