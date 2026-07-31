'Tireman' midunggab sa silingan tungod sa P12K

Walay kabutangan sa iyang kalagot ang usa ka "tireman" human gigasto sa iyang silingan sa bisyo sa druga ang P12,000 nga iya untang ipapalit og armas.
Tungod sa kasuko, gidunggab sa suspek ang biktima ala 1:00 sa kadlawon, Huwebes, Hulyo 30, 2026, sa Sityo Laguna 2, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Elmer Sebungga, 34, minyo, usa ka tireman ug nagpuyo sa maong lugar apan lumad nga taga Guihulngan City, Negros Oriental.
Kasamtangan siyang gitanggong sa Inayawan Police Station ug mag-atubang og kasong Physical Injury.
Samtang nalandig sa tambalanan ang biktima nga si Godfrey Delara, 23, ulitawo ug silingan sa suspek human makaangkon og mga samad dinunggaban sa iyang likod, hawak, ug wala nga braso.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, gipaningil sa suspek ang biktima sa iyang P12,000 nga gisalig niini aron ipalit og armas.
Apan wala makahatag og armas ang biktima ug wala sab niya nauli ang kuwarta tungod kay giingong gihurot na kini og suyop sa shabu.
Tungod niini, nagkalalis ang duha hangtod nga nagsinumbagay.
Sa tunga-tunga sa away, nibunot ang suspek og 14-pulgadas nga kutsilyo ug gidunggab ang biktima.
Hinuon, nadakpan ra dayon ang suspek ug gitugyan ngadto sa Inayawan Police Station. / GPL