Titan ultra gipahumok sa Beermen

Giyano lang paglubong sa San Miguel Beermen ang Titan Ultra, 158-117, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup niadtong Miyerkules sa gabie, Nobiyembre 12, 2025, sa Ynares Center Montalban.
Si CJ Perez ug Jericho Cruz maoy nangulo sa siyam ka Beermen nga nakabuhat og double figures sa scoring.
Ang Beermen nisaka sa joint second place diin ilang gikatabla ang NLEX Road Warriors ug Rain or Shine E-Painters nga pulos dunay 5-2 (win-loss) record. Ang tulo ka teams nagpaluyo sa league-leading TNT Tropang Giga (5-1).
Nipabuto si Perez og 26 puntos nga gibidahan sa 3-of-4 sa four-popint area ug 2-of-4 sa tres, samtang si Cruz nikamada og 24 puntos gikan sa 8-of-9 shooting sa field ug 8-for-8 sa freethrows.
Ang bigman nga si June Mar Fajardo limitado ra ang giitsa sa unom ka attempts pero nakakuha gihapon siya og 12 puntos, 12 rebounds, ug 10 assists sulod lang sa 26 minutos nga duwa.
Ang uban nga naka-double figures sa San Miguel mao sila Don Trollano (20), Teng (15), Andreas Cahilig (11), Kris Rosales 10, Mo Tautuaa (10).
Samtang sa lain nga duwa, gilubong pud sa Phoenix Fuel Masters ang Terrafirma Dyip, 107-76.
Giputol sa Phoenix (2-5) ilang upat kasunodsunod nga pilde pinaagi sa blowout nga daog batok Dyip (1-6). / RSC