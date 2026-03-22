Titan Ultra gisilat ang powerhouse Beermen

Niposte og makabungog nga kadaogan ang Titan Ultra Giant Risers sa ilang pagbuntog sa powerhouse San Miguel Beermen, 119-112, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commisioner’s Cup, niadtong Sabado sa gabie, Marso 21, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo.

Si Joshua Munzon nipakatap og 29 puntos samtang si Michael Gilmore nibuhat og double-double nga 28 puntos ug 13 rebounds para makompleto sa Giant Risers ang impresibo nga kadaogan.

Ang Titan Ultra gilubong og average 30.5 puntos sa ilang unang duha ka duwa karon nga conference, mao nga grabe kainilog ang Beermen sa maong duwa.

Apan sa gikaingon, lingin gyud ang bola nga maoy nitubag pud sa hagit sa ilang bag-on Titan Ultra coach nga si Rensy Bajar.

Gipahinumdoman ni Bajar ang iyang batos sa wa pa ang duwa nga dapat magbaton og gamay nga garbo.

“Challenge lang namin siguro, especially sa akin challenge ko sa mga players, have some pride. Number one on their jobs, on this team, because this Titan team can beat anybody,” matod ni Bajar. “So ang gameplan lang namin, since San Miguel is coming off a championship last conference siguro medyo nasa cloud nine pa sila tsaka at the same time medyo kumbaga baka hindi pa nila kami sineryoso,” dugang niya.

Nakaposte og dominante nga 83-62 nga labaw ang Titan Ultra sa third quarter, sa wa pa nibalos og kusog nga run ang Beermen sa fourth quarter nga maoy nakapaduol sa iskor ngadto sa 110-106.

Sa pagsikit sa duwa nisabay og pinuntosay ang Giant Risers aron isiguro ang ilang unang kadaogan sa conference.

Sa laing duwa, gimansahan sa Meralco Bolts ang perpekto nga record sa Phoenix Fuel Super LPG Fuelmastesr, 93-86, luyo sa breakout game ni Jason Brickman kinsa nibuhat og 16 puntos, pito ka rebounds, lima ka assists ug wala’y bisan usa ka turnover.

Ang Bolts nagpabilin nga wa’y pilde sulod sa duha ka duwa.

“Our first stringers took care of the job and it was complemented well by the bench. The second group kind of put up a good job in the third to build a cushion for us then the first group returned to complete the job,” matod ni Meraclo coach Luigi Trillo.

Mga Iskor:

First game

Titan (119) – Munzon 29, Gilmore 28, Flores 13, Yu 9, Javillonar 8, Ular 6, Sajonia 5, Balanza 4, Omega 4, Cuntapay 4, Pessumal 4, Melecio 3, Dionisio 2.

SMB (112) – Perez 27, Trollano 21, Tautuaa 18, Fajardo 15, Teng 9, Rosales 7, Lassiter 6, Lee 4, Tiongson 3, Brondial 2.

Second Game

Meralco (93) - Banchero 17, Brickman 16, Jones 15, Newsome 11, Cansino 10, Quinto 8, Black 6, Mocon 4, Magbuhos 2, Almazan 2, Hodge 2.

Phoenix (86) - Dickey 28, Rivero 22, Tuffin 11, Santos 9, Nelle 6, Perkins 4, Escandor 3, Caperal 2, Cullar 1. / RSC