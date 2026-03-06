Titan Ultra nanghinaut makaduwa si Slaughter

Nanghinaut ang Titan Ultra Giant Risers nga maaprubahan na sa Philippine Basketball Association (PBA) ang ilang pagkuha sa 7-footer nga si Greg Slaughter, kinsa produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Mas gikinahanglan sa Giant Risers si Slaughter hilabi na kay dili kaayo tantong taas ang ilang nakuhang import nga si Michael Gilmore alang sa nagkaduol nga Commissioner’s Cup conference, diin wala’y limit ang gitas-on sa import.
“Alam ko okay na ang higher management namin at si Greg regarding our deal so if makalaro si Greg, then we have Gilmore as a fleet-footed power forward, maganda ang chance ng team,” matod sa usa ka opisyal sa Giant Risers, nga napatik sa Spin.ph.
Nakadayeg man tuod ang Giant Risers sa abilidad ni Gilmore apan nabalaka sila sa ilawom nga bahin gumikan kay tag-as ang imports sa ubang teams. / ESL