Ningpadayag sa ilang dakong kabalaka ang mga magduduwa sa Titan Ultra Giant Risers human gitangtangan sa Philippine Basketball Association (PBA) ang tag-iya sa ilang team nga mao ang Pureblend Corporation.
Si John Amores, ang kontrobersyal nga magduduwa nga magduduwa sa Giant Risers, nagkanayon nga grabe ang iyang pagkakugang dihang nasayran niya ang balita.
“Di ko po alam paano ko po tatanggapin yung balita. Akala ko po okay na career ko, tapos eto naman nangyari,” matod pa ni Amores, nga napatik sa Spin.ph.
Gikuha sa Giant Risers si Amores niadtong Hulyo 2026 human gilibkas sa Games and Amusements Board (GAB) ang iyang suspensyon, nga tipik sa silot nga iyang nadawat sa iyang pagkahilambigit sa nagkadaiyang mga kontrobersya sa personal niyang kinabuhi.
Sa nahitabo, nabalaka kaayo si Amores sa kaugmaon sa iyang mga anak.
“Parang ang bleak po ng future ko ngayon para sa mga anak ko,” matod niya.
Ang PBA nakahukom nga tangtangan og prangkisa ang Pureblends tungod sa balidong mga rason lakip na niini ang pagkawala’y kapabilidad sa kompanya nga mopadagan og team sa liga sa pinansyal nga bahin.
“Hindi naman po na-delay, in fact, natutuwa nga po ako kasi sa time na wala nang balak magtiwala sa akin, they gave me that chance, yung third chance sa career ko na I consider,” dugang ni Amores.
Mao sab ang sentimento sa ubang mga magduduwa sa Giant Risers. / ESL