Titulo, 4-0 tinguha sa Celtics

Kon ang numero ug kasaysayan ang basihan, nitiklop na ang 2023-24 season sa National Basketball Asso­ciation (NBA).

Apan sa reyalidad, wala pa mahuman ang misyon sa Boston Celtics.

Karong alas 8:30 sa buntag, Sabado, Hunyo 15, 2024 (PH time), ang Celtics makigharong pagbalik sa host Dallas Mavericks sa Game 4 sa NBA Finals series nga wala’y laing naa sa ilang alimpakatan – hingpit nga kasaulogan.

Bitbit ang 3-0 nga bintaha sa series, ang Celtics nagkinahanglan na lang modaug ning duwaa aron ibulsa ang ika-18 nilang kampiyunato ug labing una alang sa ilang duha ka mga lider nga sila si Jayson Tatum ug Jalen Brown hasta sa uban nilang mga sakop.

Sa kasaysayan sa NBA, wala pa’y team sukad ang napakyas pagdaug sa best-of-seven series human nakaposte og 3-0 nga bintaha.

Daghan na man tuod nga kampyunato ang nakuha sa Celtics apan dili ikalimod nga grabe ang kahidlaw sa kasamtangan nilang puwersa gumikan kay katapusan kini nila natilawan niadto pang tuig 2008.

“At the end of the day we’re the most vulnerable in this,” matod ni Celtics coach Joe Mazzulla.

“So, we have to remain with a sense of urgency. We have to have an understanding of our environment. We have to know that we’re just as vulnerable as anybody else in this situation, and how we handle that will determine our fate.”

Ning maong season, giharos pagdaug sa Celtics ang lima nila ka mga duwa batok sa Mave­ricks lakip na sa regular season.

Niini, makonside­rar nga wa­la na’y bi­san gamay nga paglaom ang Mavericks.

Apan gitataw sa Mavericks nga wala pa nila giisa ang ilang puti nga bandera.

“We’re not in the offseason yet,” asoy sa usa sa mga pambato sa Mavericks nga si Luka Doncic. “They’ve still got to win one more game. Like I said, we’re going to believe until the end.”

Nasayod ang Celtics nga wala pa mawad-i og paglaum ang Mavericks ug kinahanglan kini nilang alkontrahon pinaagi sa dili paghatag og bisan gamay nga kompiyansa.

“I think from our experiences over the past couple of years, the thing that we’ve really gotten a lot better at is not relaxing, not being complacent,” batbat ni Tatum. / AP