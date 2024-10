TNT 2-0 na

Gipangkastigo sa TNT Tropang Giga ang Rain or Shine Elasto Painters, 108-91, sa Game 2 aron pagposte og 2-0 nga bintaha sa best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup kagahapon, Biyernes, Oktubre 11, 2024, sa Smart Araneta sa Coliseum.

Ning sangkaa, mas bangis ang Tropang Giga kumpara sa ilang gipakita atol sa ilang daog sa Game 1, 90-81.

Gikan sa sikit nga kombati sa 1st half, gipabulhot sa Tropang Giga ni coach Chot Reyes ang ilang opensa sa 3rd quarter aron pagmugna og 77-60 nga labaw.

Human niini, wala na nakabangon ang Elasto Painters ni coach Yeng Guiao hangtod na sa katapusang gutlo.

Sa laing bahin, gianunsyo sa PBA nga ilahang gisuspenso og usa ka komperensya si NorthPort Batang Pier player John Amores gumikan sa pagkahilambigit niini sa kasong pagpamusil kauban ang iyang igsyon dili pa lang tantong dugay sa Lumban, Laguna.

Moepekto ang suspensyon ni Amores sa umaabot nga Commissioner’s Cup.

“In coordination with the management of NorthPort, the Commissioner has decided that John Amores will be suspended for all his games in the next conference of the PBA’s Season 49 without pay for conduct detrimental to the league,” opisyal nga pamahayag sa PBA nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL