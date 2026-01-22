TNT 2-0 tumong batok Beermen

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang TNT Tropang 5G sa ilang pagpakisangka og balik sa defending champion San Miguel Beermen sugod karong alas 7:30 sa gabii, Biyernes, Enero 23, 2026, sa Game 2 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup finals series sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Sa premirong duwa sa best-of-seven series, nilampos ang Tropang 5G sa pagsagubang sa tungason kaayo nga tahas pinaagi sa pagrehistro og 96-91 nga kadaugan niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 21.
Apan kon gusto ang Tropang 5G nga makompleto ang ilang misyon, kinahanglan nga mas doblehon pa nila ang ilang paningkamot gumikan kay seguradong naglungotlungot ang Beermen nga makabawos ning higayona.
Ang Tropang 5G nakaposte og 19 puntos nga labaw sa Game 1 apan napapha kini ug nahimong kulbahinam ang kombati, usa ka senyales kon unsa kalig-on ang puwersa sa Beermen sa pagpangulo sa Sugboanong higante nga si 9-time MVP June Mar Fajardo.
“Obviously, we’re happy with the win but we have so much to work on, and we have one day to correct our mistakes,” matod ni TNT coach Chot Reyes nga napatik sa www.pba.ph.
Gitumbok ni Reyes nga ang ilang 19 ka turnovers sa Game 1 maoy hinungdan nga diriyot modakin-as sa ilang mga kamot ang kadaugan.
Gitataw ni Reyes nga kinahanglang makunhoran nila ang ilang turnovers.
Si Beermen coach Austria nidayeg sa gipakitang duwa sa Tropang 5G sa Game 1 apan malaumon siya nga makabawos sila ning higayona.
Game 1 boxscores:
TNT (96) – Williams 15, Heading 13, Oftana 13, Galinato 12, Nambatac 11, Enciso 10, Ganuelas-Rosser 8, Erram 6, Khobuntin 4, Ferrer 2, Aurin 2.
San Miguel (91) – Fajardo 24, Tautuaa 22, Perez 16, Brondial 10, Cruz 8, Tiongson 5, Trollano 4, Ross 2. Quarterscores: 29-20, 53-36, 70-64, 96-91. / ESL