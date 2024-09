TNT, Bolts Q-finals ang tuyo

Mga duwa karon:

5:00 pm- TNT batok Meralco

7:30 pm- Magnolia batok Terrafirma

Seguradong luna sa quarter-finals ang parehong tinguha sa TNT Tropang Giga ug Meralco Bolts sa ilang panagsangka og balik sa premirong duwa sugod karong alas 5:00 sa hapon, Huwebes, Septiyembre 12, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang duha ka mga kampo kasamtangang nagbahin sa liderato sa Group A dala ang 5-1 nga rekord.

Taliwala niini, makonsiderar nga inilog ang Tropang Giga ning sangkaa tungod kay ilaha man gipanglampornas ang Bolts, 93-73, niadtong Agusto 22.

Apan human ning maong kapildihan, namungot ang Bolts ug ilang gipangmakmak ang nagsunod nilang upat ka mga kontra.

Nasayod niini si TNT coach Chot Reyes, kinsa naglaom nga makasugat sila og mas lisod nga kombati ning higayuna kontra sa Bolts.

“We have to understand that it’s not going to be the same. We can’t expect it to be the same type of ballgame,” batbat ni Reyes nga napatik sa www.pba.ph.

“We know that it’s going to be much, much harder so we need to be prepared.”

Maayo gihapon og gipakitang duwa ang Bolts bisan ubay-ubay sa ilang kasaligang mga magduduwa ang padayong wala pa nakaduwa lakip na niini sila si Raymond Almazan, Allein Maliksi, ug Aaron Black.

Kon buot hunahunaon, balanse lang ang kompetisyon gumikan kay wala pa sab nakaduwa sa Tropang Giga ang tulo sa ilang mga haligi nga sila si Kelly Williams, Henry Galinato, ug Brandon Ganuelas-Rosser.

Sa laing bahin, mopakita na og aksyon ang bag-ong import sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga si Shabazz Muhammad batok sa nagsalimoang nga Terrafirma Dyip sa main game.

Si Muhammad, kinsa maoy gihulip sa naangol nga si Glenn Robinson III, taodtaod na naabot sa nasod apan wala dayon kini nakaduwa sa Hotshots gumikan sa kakulian nga adunay kalambigitan sa labing ulahing team nga iyang giduwaan sa laing nasod.

Nasulbad na ang maong kakulian ug andam na si Muhammad nga agakon ang Hotshots.

Ang Hotshots adu­nay 3-3 nga rekord samtang ang Dyip wala pa nakatilaw og daog sulod sa unom ka mga duwa. / ESL