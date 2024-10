Tnt finals punterya

Mga duwa karon:

5:00 pm- San Miguel batok Ginebra

7:30 pm- TNT batok Rain or Shine

Labnihon og suway sa defending champion TNT Tropang Giga ang labing unang luna sa finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa Rain or Shine Elasto Painters sa main game karong Biyernes sa gabii, Oktubre 18, 2024, sa Game 5 sa ilang best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Sa premirong duwa, buakon sa magsuong mga puwersa sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang 2-2 nga panagtabla sa Game 5 sa kaugalingon nilang semi-finals series.

Sa Game 4 niadtong Miyerkules, Oktubre 16, daw lungag sa dagom ang gilutsan sa Tropang Giga una nila napayukbo ang Elasto Painters, 81-79, nga naghatag kanila og 3-1 nga bintaha sa semis series.

Ning sangkaa, ang Tropang Giga sama sa naandan, gipangulohan na sab sa kasamtangang Best Import awardee nga si Rondae Hollis-Jefferson pinaagi sa iyang 23 puntos.

Apan dili angayang ipadaplin ang sakripisyo nga gibuhat sa duha ka mga beterano sa Tropang Giga nga sila si Jayson Castro ug Kelly Williams, kinsa pulos nakadesisyon nga moduwa bisan wala pa hingpit nga naalim ang ilang tagsatagsa ka angol.

Nagkanayon si Tropang Giga coach Chot Reyes nga laing malisod nga engkuwentro ang ilang gilaumang masugatan ning higayuna ug mao kini ilang gipangandaman og insakto.

“In the end, they know what they want to do. We know what they want to do. It’s just really going to boil down as to who wants it more,” matod ni Reyes nga napatik sa www.pba.ph.

Sa laing parisan, gipasarasay sa kahubog sa Beermen ang Gin Kings sa Game 4, 131-121, aron tablahon ang series.

Ning sangkaa, kontrolado sa Beermen hapit ang kinatibuk-ang duwa.

“It’s a best-of-three na lang so we’ll just think of it na Game 1 ‘yung Friday,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent.

“In a best-of-three, Game 1 is very important, so I just hope tradition breaks on Friday.”/ ESL