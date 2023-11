TNT gibuntog na sab sa Jets

Nasugamak sa laing kapildihan ang TNT Tropang Giga batok sa Japan B.League squad Chiba Jets, 75-66, sa ilang panagsangka og balik ning Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 1, 2023, sa East Asia Super League (EASL) sa Santa Rosa Sports Complex sa Sta. Rosa, Laguna.

Ning sangkaa, wala nakaduwa ang usa sa imports sa Tropang Giga nga si ex-NBA Rondae Hollis-Jefferson, kinsa adunay gipamati sa lawas.

Tungod niini, nagkaguliyang ang Tropang Giga ug kanunay kining naggukod sa kinatibuk-ang duwa.

Ang Jets gipangulohan sa ilang import nga si John Mooney, kinsa nirehistro og 30 puntos ug 16 ka rebounds,

Ang laing import sa Jets nga si DJ Stephens nidugang og 15 puntos ug 10 ka rebounds.

“That’s Mooney. That’s just him. Guy has an unbelievable motor, didn’t let referees calls’ bother him too much. Classic Mooney,” matod ni Jets coach John Patrick nga napatik sa Spin.ph.

Ang Jets nagpabiling wala’y pilde sa Group A dala ang 3-0 nga rekord samtang ang Tropang Giga nahagbong sa 0-2 nga baraha.

“We’re in trouble,” matod ni TNT coach Jojo Lastimosa.

Ang Tropang Giga gipangulohan sa lain nilang import nga si Quincy Miller, kinsa nitali og 22 puntos ug 13 ka rebounds.

Gikan sa 20 puntos nga pagkalubong, ang Tropang Giga nakamaneho pagduol og balik, 61-56, sa pagpangulo ni Miller.

Apan tungod sa ilang turn­overs, wala nakompleto sa Tropang Giga ang ilang pagbangon.

“With 21 turnovers there, even with Ronjae was there, he won’t be able to cover for that,” matod ni Lastimosa.

Puntos matag usa:

Chiba (75) - Mooney 30, Stephens 15, Togashi 14, Ogawa 7, Hara 5, Okura 4.

TNT (66) - Miller 22, Tungcab 10, Castro 8, Oftana 8, K Williams 7, Ponferada 3, Cruz 3, Khobuntin 3, Reyes 2. Quarterscores: 23-14; 50-32; 64-56; 75-66.