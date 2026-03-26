TNT giisyuhan og memo kay Bol Bol dili magpa-interbyu

Giisyuhan og memorandum sa Philippine Basketball Association (PBA) ang TNT Tropang 5G aron pahimangnuan kabahin sa responsibilidad sa import niini nga si Bol Bol nga motubag ug moatubang sa PBA fans ug hasta sa mga sakop sa media.
Gipadala ni Commissioner Willie Marcial ang memo pipila ka mga adlaw human nibalibad ang 7’3” nga higante sa post-game interviews bisan sa duwa nga napili kining Best Player of the Game.
Bisan si team manager Jojo Lastimosa wala nakakunbinsir sa South Sudanese ug kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga magpa-interbyu sa broadcast panel.
Kada human sa duwa sa Tropang 5G, moderetso ra si Bol sa dugout ug dili sab kini makig-apir sa mga naghuwat nga fans nga iyang naagian.
Si TNT coach Chot Reyes nidepensa kang Bol, kinsa iyang gihulagway nga nag-adjust pa sa estilo sa duwa sa basketball sa nasod ug sa pagtrato sa PBA fans kaniya nga daw sa usa ka superstar. / ESL