TNT, Ginebra mag-rematch

Justin Brownlee sa Ginebra / Hulagway sa PBA Images
Magsangka og balik ang defending champion TNT Tropang 5G ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner's Cup human nila gipangdispatsar sa Game 6 ang ilang tagsatagsa ka kontra sa duha ka mga semi-finals series niadtong Dominggo, Marso 31, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Sa pagpangulo ni Jordan Heading, gipangbuntog sa Tropang 5G ang Meralco Bolts sa main game, 97-94, aron humanon ang ilang best-of-seven semi-finals series, 4-2.

Sa ilang bahin, ang Gin Kings ninghubog sa Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa, 118-107, aron humamon sab ang kaugalingon nilang semi-finals series, 4-2.

Sa engkuwentro sa duha ka mga kampo sa finals series ning maong komprensiya sa miaging tuig, nagkinahanglan pa og deciding Game 7 ang Tropang 5G una nila nabuntog ang Gin Kings.

Gilaumang kulbahinam na sab ang panagsangka og balik sa Tropang 5G ug Gin Kings ning maong finals series.

Sa kinatibuk-an, kini maoy ikapitong higayon nga nag-abot sa finals ang duha ka kampo.

Sa nag-unang unom ka higayon, nakapabor ang Tropang 5G batok sa Gin Kings, 4-2.

Puntos matag usa:

Ginebra (118) – Brownlee 31, Abarrientos 30, Thompson 16, Cu 11, Go 9, Holt 6, Gray 5, Rosario 4, J. Aguilar 4, Pinto 2.

Rain or Shine (107) – Johnson 27, Mamuyac 25, Nocum 16, Tiongson 12, Asistio 10, Clarito 6, Santillan 6, David 3, Malonzo 2. Quarters: 22-22; 60-45; 93-85; 118-107.

2nd game:

TNT (97) - Heading 30, McCullough 22, Oftana 12, Ganuelas-Rosser 9, Pogoy 8, Williams 7, Nambatac 5, Castro 4.

Meralco (94) – Gardner 32, Newsome 15, Quinto 14, Brickman 11, Hodge 11, Mocon 5, Banchero 4, Cansino 2. Quarters: 29-25; 51-44; 79-71; 97-94. / ESL

