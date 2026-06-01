TNT, Ginebra mag-rematch

Magsangka og balik ang defending champion TNT Tropang 5G ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner's Cup human nila gipangdispatsar sa Game 6 ang ilang tagsatagsa ka kontra sa duha ka mga semi-finals series niadtong Dominggo, Marso 31, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa pagpangulo ni Jordan Heading, gipangbuntog sa Tropang 5G ang Meralco Bolts sa main game, 97-94, aron humanon ang ilang best-of-seven semi-finals series, 4-2.
Sa ilang bahin, ang Gin Kings ninghubog sa Rain or Shine Elasto Painters sa premirong duwa, 118-107, aron humamon sab ang kaugalingon nilang semi-finals series, 4-2.
Sa engkuwentro sa duha ka mga kampo sa finals series ning maong komprensiya sa miaging tuig, nagkinahanglan pa og deciding Game 7 ang Tropang 5G una nila nabuntog ang Gin Kings.
Gilaumang kulbahinam na sab ang panagsangka og balik sa Tropang 5G ug Gin Kings ning maong finals series.
Sa kinatibuk-an, kini maoy ikapitong higayon nga nag-abot sa finals ang duha ka kampo.
Sa nag-unang unom ka higayon, nakapabor ang Tropang 5G batok sa Gin Kings, 4-2.
Puntos matag usa:
Ginebra (118) – Brownlee 31, Abarrientos 30, Thompson 16, Cu 11, Go 9, Holt 6, Gray 5, Rosario 4, J. Aguilar 4, Pinto 2.
Rain or Shine (107) – Johnson 27, Mamuyac 25, Nocum 16, Tiongson 12, Asistio 10, Clarito 6, Santillan 6, David 3, Malonzo 2. Quarters: 22-22; 60-45; 93-85; 118-107.
2nd game:
TNT (97) - Heading 30, McCullough 22, Oftana 12, Ganuelas-Rosser 9, Pogoy 8, Williams 7, Nambatac 5, Castro 4.
Meralco (94) – Gardner 32, Newsome 15, Quinto 14, Brickman 11, Hodge 11, Mocon 5, Banchero 4, Cansino 2. Quarters: 29-25; 51-44; 79-71; 97-94. / ESL