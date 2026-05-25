TNT, Ginebra parehong 2-1

Wala nagpahubog ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa grabeng pagpanghulga sa Rain or Shine Elasto Painters hilabi na sa krusyal nga bahin aron iposte ang kadaugan sa Game 3, 103-98, nga nakahatag kanila og 2-1 nga bintaha sa ilang semi-finals best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 24 2026, sa SM Mall of Asia Arena.
Kanunay nga naggukod ang Gin Kings sa nag-unang duha ka quarters ug adunay higayon nga niburot sa 13 puntos ang ilang pagkalubong.
Sa pagpangulo ni Scottie Thompson, nakamugna og 29-12 nga rally ang Gin Kings sa 3rd quarter aron iposte ang 77-68 nga labaw, nga maoy nag-abli og sugod sa ilang pultahan paingon sa kadaugan.
Sa laing duwa, nakamugna sab og 2-1 nga bintaha sa laing semis series ang TNT Tropang 5G human nila gipakaging ang Meralco Bolts sa Game 3, 77-75.
Nahimo kini sa Tropang 5G bisan wala sila’y import.
Ang ilang impresibong import nga si 7’3” Bol Bol nakasinati og angol (partial Achilles tendon tear) sa sayong bahin sa Game 2.
Puntos matag usa:
1st game:
TNT (77) – Nambatac 18, Oftana 15, Heading 12, Pogoy 9, Ganuelas-Rosser 8, Aurin 5, Khobuntin 5, Williams 3, Galinato 2.
Meralco (75) – Jones 22, Newsome 10, Mocon 8, Cansino 8, Brickman 7, Black 5, Rios 5, Hodge 4, Banchero 4, Quinto 2.
2nd game:
Ginebra (103) – Thompson 25, Brownlee 24, Abarrientos 17, Holt 11, Rosario 9, Gray 7, J. Aguilar 7, Cu 3.
Rain or Shine (98) – Tiongson 23, Johnson 23, Nocum 17, Caracut 15, Mamuyac 7, Clarito 5, Asistio 3, David 3, Malonzo 2. / ESL