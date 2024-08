TNT gusto makabawi batok sa Hotshots

Mga duwa karon;

5:00 pm- Converge batok NorthPort

7:30 pm- TNT batok

Magnolia

Human sila natiklo og four-point shot sa niagi nilang duwa, ang TNT Tropang Giga gilaumang mamungot batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game karong gabii, Huwebes, Agusto 29, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ning sangkaa, seguradong nagpangagot nga makabawi ang Tropang Giga gikan sa ilang sakit nga kapildihan batok sa Converge FiberXers, 96-95, niadtong Martes, Agusto 27, nga ginadesisyunan sa four-point shot ni Converge import Scotty Hopson sa nahabiling tulo ka mga segundos.

Gikaharong sab sa Hotshots ang FiberXers sa labing ulahi nilang duwa niadtong Agusto 23 apan lahi ang resulta gumikan kay sila man ang ningdaog, 105-93.

Ang Tropang Giga ug Hotshots pulos adunay dekalidad nga import ug mao kini ang nakahatag og dugang kahinam sa ilang panagharong.

Ang panagparang nila ni Rondae Hollis-Jefferson sa Tropamng Giga ug Glenn Robinson III sa Hotshots gilaumang mokawat og dakong atensyon.

Ang Tropang Giga adunay 2-1 nga rekord samtang ang Hotshots adunay 1-1 nga baraha.

Sa laing bahin, ang FiberXers makigbatok sa NorthPort Batang Pier sa premirong duwa.

Ang FiberXers adunay 2-1 nga rekord samtang ang Batang Pier naggunit og 1-1 nga baraha.

Nagkanayon si Batang Pier coach Bonnie Tan nga ang ilang pagpakigbatok sa FiberXers maoy magsilbe nilang sumbanan kon unsa kalambuan sa ilang puwersa.

“We discussed with the team na itong game against Converge will decide kung where we are na. This game will dictate our future this conference,” matod ni Tan nga napatik sa www.pba.ph.

“If we get the win lalaki chance naming maka-advance to the next round so very crucial ang game na ito. Sabi nga naming, parang championship game ito bukas.”/ ESL