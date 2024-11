TNT hari gihapon sa PBA Governors’ Cup

Nadepensahan sa TNT Tropang Giga ang Governors’ Cup title sa Philippine Basketball Association (PBA) atubangan sa 14,000 attendees sa Smart Araneta Coliseum Biyernes sa gabii, Nobiyembre 8, sa kaulohan.

Gitumba sa TNT ang ilang rival nga Barangay Ginebra Gin Kings, 95-85, sa Game 6 sa PBA Finals aron kompletuhon ang ilang misyon nga mao ang back-to-back title.

Ang depensa sa Tropang Giga maoy nagdala niini sa kadaugan diin wa nila papuntosa si Justin Browlee og ang tibuok Ginebra team sa uwahing lima ka minutos sa duwa.

Ang 12-0 run sa fourth quarter maoy midala sa TNT ngadto sa ilang ika-10 nga titulo isip franchise.

Ang impresibo nga import nga si Rondae Hollis-Jefferson mituman sa iyang saad nga ikaduhang titulo sa iyang pagbalik sa TNT karon nga conference.

Si Jefferson milamba og 31 puntos, 16 rebounds ug walo ka assists sa title clinching game.

“It took a lot of belief from top to bottom, believing we can do it, trusting in our process. And everything, all the work we put in, paid off," sigon ni Hollis-Jefferson.

"Chot said we didn't come this far just to come this far and we got the championship," dugang niini.

Ang shooters nga si Jayson Castro, RR Pogoy Rey Nambatac mahatag og solido nga suporta sa ilang combined 38 puntos ug unom ka tres para sa TNT.

Midaog ang Tropang Giga sa Game One (104-88), Game Two (96-84), Game Five (99-72) ug dayon sa Game 6. / RSC