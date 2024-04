TNT milusad sa Unli 5G

Ang TNT, dako nga mobile brand sa Pilipinas, nagdala, mohatag og kalipay sa mga Sugbuanon ug Davaoeños pinaagi sa ilang gipalambo nga Unli 5G nga adunay Non-Stop Data plus FREE Unli Calls and Texts (UCT), usa ka data nga gitanyag nga eksklusibo sa TNT subscribers sa Cebu ug Davao.

Anaa sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, ug Davao City, ang TNT’s Unli 5G with Non-Stop Data plus FREE UCT nga makapahimo sa mga subscriber nga makatagamtam sa kasayon ​​​​ug pagka-flexible sa walay kinutuban nga koneksyon bisan kon sila anaa sa 5G o 4G-covered area. Makapahimo usab kini sa mga user nga makakontak sa ilang mga ka-tropa ug minahal sa kinabuhi bisan kanus-a ug bi­san asa pinaagi sa tawag ug text sa tanang network.

Ang TNT subscribers mahimo’ng maka-avail sa Unli 5G with Non-Stop Data plus FREE UCT valid for 3 days for only Php149. Aron makapahimulos niini nga mga tanyag, ang mga tiggamit mahimong i-dial lang ang *123# sa ilang smartphone.

Tinuod nga saad niini nga brand, ‘Gumagaan ang Life,’ ang TNT nagpagaan sa kinabuhi sa mga subscriber niining barato ug puno sa feature nga tanyag.

Naglangkob kini sa tanan nga adlaw-adlaw nga online nga kali­hukan: maka-upload ug maka-­download sila og bug-at nga mga file sulod lang sa mga segundo, mag-stream sa ilang paborito nga serye sa Ultra HD nga walay pagkabalda, pagdula og high-bandwidth nga mga dula sa mobile nga walay lag, ug paghimo’g tin-aw nga sama’g kristal ug hapsay nga mga video call.

Ang mga TNT ka-tropas nga nagbakasyon sa Cebu ug Davao mahimo usab nga maka-maximize niini nga tanyag sa ilang pag-post ug pagpaambit sa ilang labing halandumon nga mga higayon sa social media - gikan sa matahum nga mga baybayon hangtod sa makapahinganghang pagsalop sa adlaw, mga pagbiyahe sa culinary, ug tanan nilang mga kulbahinam nga adventure sa tibuuk nga tropa.

Daghang ‘saya’ nga gipadagan sa mga tanyag nga Unli 5G sa TNT.

“As part of TNT’s commitment to bring ‘saya’ to ordinary Filipinos nationwide, we are thrilled to introduce this exclusive va­lue-packed data offer to all our ka-tropas in Cebu and Davao, allowing them to experience seamless connectivity powered by our world-class network,” matod ni Alex O. Caeg, pangu sa Smart Consumer Wireless Business.

“With TNT’s Unli 5G with Non-Stop Data offer plus FREE UCT, our beloved subscribers now have everything they need to connect to what brings them ‘saya’ through data, calls, and texts,” matod ni Kristine A. Go, SVP for Smart Consumer Wireless Business.

Ang TNT gipadagan sa world-class nga network sa Smart, bag-o lang giila sa independent analytics firm nga Opensignal alang sa paghatud sa Best 5G Coverage ug Best 5G Availability sa Pilipinas.

Para makahibalo ug dugang bahin sa mga tanyag nga puno sa kantidad sa TNT, bisitaha ang tntph.com o sunda ang mga opisyal nga account niini sa Facebook, YouTube ug Insta­gram ug TikTok @tntph. / PR