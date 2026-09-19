TNT modoble-kayod sa pagbalik sa PBA

Mas mokayod pa ang defending champion TNT Tropang 5G sa pagbalik unya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup sunod buwan.
Ang TNT igo lang nakatabla sa ilang walo ka duwa nga adunay 4-4 (win-loss) nga baraha sa wala pa mipahuway ang liga agi og suporta sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Qualifiers ug sa 20th Asian Games sa Japan.
“It’s back to business. I think it’s the most important thing coming off an extended break, a long vacation,” matod pa ni TNT coach Chot Reyes.
Sa ilang uwahing duwa napilde ang Tropang 5G sa NLEX Road Warriors, 111-118. / RSC