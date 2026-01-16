TNT nag-andam para sa PBA Finals
Samtang naghuwat ang TNT Tropang 5G kon kinsa ang ilang makontra sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup Finals, tinguha nila karon ang pagpalambo sa ilang kaugalingon kay sa hunahunaon kon kinsa ilang makontra.
Ang TNT nakasulod na sa Finals human nila gisikaran ang Meralco Bolts, 4-1, sa semifinals, ug naghuwat na lang kon kinsa sa defending champion San Miguel Beermen o crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings ang ilang makontra.
Niining pagsuwat, gatigi ang Beermen ug Gin Kings sa Game 6 sa ilang semifinals.
Matod pa sa usa sa pambato sa TNT nga si Jordan Heading, wa usa nila gihunahuna kana karon.
“We’re gonna go into this Finals thinking about us,” matod ni Heading. “We’re gonna be focusing on us, we’re not going to be focused on anything that we can’t control.”
“We still don’t know who we are playing, so there’s no point in us giving any energy (to what we can’t focus on),” dugang niya. “Right now, it’s about getting a bit of rest, getting off our feet and preparing for whoever it is. It’s going to be a hell of a battle.” / RSC