TNT nakalingkawas sa Converge

Miagi og buslot sa dagom ang TNT Tropang Giga u­­sa nila nakuha ang ilang unang daog sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup.

Nakaipsot ang Tropang Giga sa maisog nga comeback rally sa Converge Fi­berXers, 101-98, niadtong Sabado sa gabii sa Ynares Sports Cen­ter sa Antipolo.

Kuwang na gani ang TNT og players, gisamutan pa kini sa dihang na-eject ang ilang import nga si Rondae Hollis-Jefferson tungod sa infraction sa sayong bahin sa third quarter.

Sa pagkawala sa ilang import, nipuli ang beteranong si Jayson Castro sa scoring load alang sa TNT.

Si Castro, ang kanhi No. 1 point guard sa Asya, nituyok pagbalik sa oras sa iyang gipakita nga vintage performance nga 23 puntos, walo ka rebounds ug upat ka assists.

Ang 37-anyos nga si Castro mihimo og 9 puntos sa fourth quarter aron aswaton ang iyang team batok sa rally sa Converge.

Naglabaw ang TNT sa nahabiling 46 segundos sa regulation apan mibuylo og kalit ang Converge ug nitabla sa iskor, 95-all, aron inaton ang duwa sa overtime.

“That’s vintage Jayson,” matod pa ni TNT coach Jojo Lastimosa “If Jayson wants to win a game, you know that he’s going to win that game.”

Nagkahugot ang depensa sa overtime, miiskor ang TNT og 6 puntos samtang 3 lang ang nahimo sa Converge.

Wa man tuod miiskor si Castro sa overtime apan ang iyang pasa kang Jewel Ponfe­rada sa ilawom maoy nakasel­yo sa kadaugan.

“I was in the huddle and he is not going to allow this guys to lose tonight. So was Kelly (Williams). That’s the kind of vets that we have here in TNT na kapag kailangan talaga, may second gear, third gear sila Jayson,” dugang ni Lastimosa.

Matod pa ni Castro nga iyang giseguro nga kondisyon gyud ang iyang lawas kay tungod isip beterano kinahanglan nga anaa siya kanunay sa practice ug sa duwa.

“Habang wala pa sila, kung kailangan talaga i-extend yung minutes ko, okay lang kasi I feel na healthy naman ako,” sigon ni Castro.

Ang import nga si Tom Vodanovich nakahimo og 25 puntos alang sa Converge nga nahagsa ngadto sa 0-2 (win-loss) rekord.