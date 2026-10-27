TNT, Nlex 2-0 ang tumong

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Magnolia
7:30 pm- NLEX batok Phoenix
Parehong nagtinguha og 2-0 nga bintaha ang magsuong puwersa sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigsangka og balik sa tagsatagsa nila ka kontra karong Miyerkules, Oktubre 28, 2026, sa Game 2 sa duha ka crossover quarter-finals best-of-5 series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Tropang 5G, nga mao ang defending champions, makigbatok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa premirong duwa samtang makigkontra ang Road Warriors sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game.
Sa Game 1, wala damhang gipanglampornas sa Group A No. 4 Tropang 5G ang Group B No. 1 Hotshots, 92-70.
Taliwala niini, matod ni TNT coach Chot Reyes nga dili sila angayang molugak bisan gamay kay nasayod silang mamungot ang Hotshots ning higayuna aron makabawos ug matabla ang series.
“It’s good to get this first, but we all know we have to be ready for whatever adjustments they have for Game 2,” asoy ni Reyes, nga napatik sa www.pba.ph.
Taliwala sa dako nilang kapildihan, ang Hotshots masaligon nga makabawi sila ning higayuna.
This is a best-of-five so you have a chance to get back and adjust,” matod ni Magnolia coach LA Tenorio.
Lahi ang nahitabo sa Game 1 sa laing parisan gumikan kay ning-agi pa og grabeng pagpanghulga ang Group A No. 1 Road Warriors una nila naligsan ang Group B No. 4 Fuel Masters, 97-92.
Gilauman nga magpabiling kulbahinam ang ilang engkuwentro ning higayuna. / ESL