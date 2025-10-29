TNT, NLEX 4-1 ang tinguha

Mga duwa karon:
5:15 pm- Blackwater batok NLEX
7:30 pm- TNT batok Meralco
Magpabilin sa ibabaw maoy parehong tinguha sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra karong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Tropang 5G makigbatok sa Meralco Bolts (3-3) sa main game samtang ang Road Warriors makigsangka sa Blackwater Bossing (1-2) sa premirong duwa.
Sa kasamtangan, ang Tropang 5G ug Road Warriors natanggong sa five-way tie sa 3-1 nga rekord kauban ang Magnolia Hotshots, Converge FiberXers, ug Rain or Shine Elasto Painters. / ESL