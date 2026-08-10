TNT, NLEX magsangka og balik

Mga duwa karon:
5:15 pm- Converge batok Terrafirma
7:30 pm- TNT batok NLEX
Magsangka og balik ang Group A leader NLEX Road Warriors ug defending champion TNT Tropang 5G sa main game karong Martes sa gabii, Agusto 11, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors' Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa premiro nilang engkuwentro niadtong Agusto 4, gipangbuntog sa Road Warriors ang Tropang 5G, 88-83, nga nagsangka sa ilang rekord ngadto sa 6-0 niadtong higayona.
Apan sa labing ulahi nilang duwa niadtong Agusto 7, ang Road Warriors surpresang naligsan sa Terrafirma Dyip, 109-114.
Hinuon taliwala ning maong kapildihan, nagpabilin gihapon sa ibabaw ang Road Warriors sa ilang grupo dala ang 6-1 nga rekord samtang naa sa ikatulong puwesto ang Tropang 5G dala ang 4-3 nga rekord.
Sa premirong duwa, ang Dyip mosuway pagligis og laing biktima sa ilang pagpakigsangka sa Converge FiberXers sa laing Group A nga kombati.
Ang Dyip ug FiberXers parehong naggunit og 3-4 nga rekord. / ESL