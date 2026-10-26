TNT, Nlex nakauna

Mga duwa karon:

5:15 pm- Rain or Shine

batok Converge

7:30 pm- San Miguel batok Ginebra

Nakauna ang magsuong puwersa sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors batok sa ilang tagsatagsa ka kontra sa pagsugod sa crossover quarter-finals best-of-five series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang Tropang 5G, nga maoy defending champions ug Group A No. 4, wala damhang yanong ninglampornas sa Group B No. 1 Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 92-70, sa main game.

Samtang ang Road Warriors, nga maoy Group A No. 1, ning-agi og pagpanghulga una nila napayukbo ang Group B No. 4 Phoenix Super LPG Fuel Masters, 97-92.

Pagsugod pa lang, gidominar dayon sa Tropang 5G ang Hotshots ug wala gyud nausab ang dagan sa estorya hangtod na sa katapusang gutlo.

"What was commendable tonight was the players' attention to details - their awareness and communications on defense. We always talked about communication on defense. We're good on those elements tonight," asoy ni TNT coach Chot Reyes, nga napatik sa www.pba.ph.

Puntos matag usa:

1st game:

NLEX (97) – Burton 27, Bolick 20, Winston 13, Semerad 11, Alas 6, Gonzales 6, Herndon 5, Valdez 5, Bahio 4.

Phoenix (92) – Rivero 24, Ballungay 20, Earlington 14, Mamuyac 11, Tio 9, Tuffin 7, Santos 5, Delos Santos 2.

2nd game:

TNT (92) – Hollis-Jefferson 26, Oftana 13, Pogoy 12, Nambatac 12, Rosser 11, Galinato 6, Heading 6, Castro 2, Jalalon 2, Khobuntin 2.

Magnolia (70) – Buffen 18, Lucero 14, Barroca 11, Sangalang 8, Lastimosa 6, Koon 6, Alfaro 4, Dela Rosa 2, Gomez de Liano 1. / ESL