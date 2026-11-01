TNT, NLEX sulod na sa PBA semis

Ang Tropang 5G nibuntog ug nibutlog sa top seed sa Group B nga Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 3-0, sa ilang best-of five quarterfinals series.

Sa pagpangulo ni import nga si Rondae Hollis-Jefferson gituldokan sa TNT ang series, 98-87, sa Game 3 niadtong Sabado sa gabie didto sa Ninoy Aquino Stadium.

Si Hollis-Jefferson, kinsa gikan sa taas nga pahuway tungod sa injury og nakabalik lang sa pag quarterfinals, nipabuto og 38 puntos, siyam ka rebounds ug tulo ka assists.

Impresibo si Hollis-Jefferson sa tibuok series sa Game 2 nihimo kini'g 39 puntos ug 15 ka rebounds, samtang sa Game 1 nibuhat siya og 26 puntos, siyam ka rebounds ug lima ka assists.

"Give credit to Magnolia, they played a wonderful series, making things tough for me and my teammates. But I put the work in every day, I trust the process, I believe in the work and the rest takes care of itself," matod sa 3-time PBA champion ug 3-time Best Import.

Sa laing bahin, gilubong sa Road Warriors ang Phoenix Super LPG, 137-89, niadtong Sabado aron langkaton ang unang semis nga pwesto.

Si Robert Bolick nibuhat og 16 puntos sa first quarter ug didto palang nisutoy na ang Road Warriors. Gitapos ni Bolick ang duwa nga adunay game-high 23 puntos.

“Extremely, extremely proud of our guys,” batbat ni NLEX head coach Jimmy Alapag.

Huwaton sa TNT ang modaog sa Barangay Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen nga series, samtang ang NLEX mosangka kon kinsa ang modaog sa Rain or Shine Elasto Painters ug Converge FiberXers. / RSC