TNT, ROS mosuway pagsulod sa top 8

Mga duwa karon:

4:00 pm- Northport

batok Blackwater

8:00 pm- TNT batok Rain or Shine

Seguradong luna sa quarter-finals ang parehong tinguha sa Talk N’ Text Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang panagharong sa main game karong gabii, Enero 5, 2024, atol sa pagbalik sa aksyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Co­liseum.

Ang duha ka mga kampo kasamtangang nagbahin sa ikapitong luna nga pulos naggunit og 4-5 nga rekord.

“That’s the path we want to go through,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao, kansang puwersa hinayhinay nga nakabangon human sila nasubhan og lima ka sunodsunod nga mga kapildihan.

Nitul-id ang dagan sa kampanya sa Elasto Painters dihang nakuha nila si Tree Treadwell isip bag-ong import baylo ni DaJuan Summers.

Sa premirong duwa, magsangka ang NorthPort Batang Pier ug Blackwater Bossing.

Ang Batang Pier kasamtangang naa sa ikaunom nga puwesto dala ang 5-4 nga rekord ug usa sa teams nga nakaseguro nang daan og puwesto sa quarter-finals.

Samtang ang Bossing naa sa ilawom nga bahin nga adunay 1-8 nga rekord ug usa sa teams nga wala na’y purohan nga makaabante.