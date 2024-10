TNT sulod sa finals

Niabante ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa finals human nila gipanghubog ang San Miguel Beermen, 102-99, sa Game 6 nga maoy naghuman sa ilang best-of-seven semi-finals series, 4-2, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 20, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Sa kadaugan, naangkon sa Gin Kings ang katungod sa pagpakigbatok sa defending champions TNT Tropang Giga sa best-of-seven championship series nga sugdan karong Dominggo, Oktubre 27, 2024, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Gikan sa walo ka mga puntos nga biya, ning-rally ang Beermen sa pagpangulo nila ni import EJ Anosike ug June Mar Fajardo aron pahakan og dako ang labaw sa Gin Kings, 99-98, sa hinapos nga bahin sa 4th quarter.

Apan human niini, nakapaulbo og three-point bomb si import Justin Brownlee atubangan sa depensa ni Fajardo aron inaton ang labaw sa Gin Kings, 102-98, sa nahabiling 1:47 minutos.

Aduna pa unta igong kahigayunan ang Beermen nga makagukod apan wala ningpabor kanila ang nagsunod nga mga eksena diin nangasipyat sila si Anosike ug Jericho Cruz sa ilang tagsatagsa ka four-point attempt.

“It took every little ounce of whatever we had left to win that game tonight,” matod ni Ginebra coach Tim Cone nga napatik sa Spin.ph.

“It just took a long toll on all of us and them too. I’ve got to give credit to coach Jorge [Gallent] to be able to keep that team together.”

Nakapasulod og usa sa duha ka freethrows si Fajardo aron irehistro ang katapusang puntos sa duwa.

Gipangulohan ni Maverick Ahanmisi ang Gin Kings pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 21 puntos si Brownlee, niamot og 20 puntos si Japeth Aguilar samtang nitunol og 16 puntos si RJ Abarrientos.

Puntos matag usa:

Ginebra (102) – Ahanmisi 25, Brownlee 21, J. Aguilar 20, Abarrientos 16, Thompson 10, Cu 7, Holt 3.

San Miguel (99) – Anosike 30, Fajardo 22, Lassiter 16, Perez 13, Cruz 8, Trollano 8, Manuel 2. Quarters: 23-27; 46-49; 76-75; 102-99. / ESL