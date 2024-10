TNT sulod sa semis

Nakasulod sa semi-finals ang TNT Tropang Giga human nila gipangmakmak og balik ang NLEX Road Warriors, 125-96, sa Game 4 nga maoy nagtiklop og sayo sa ilang best-of-five quarter-finals series, 3-1, niadtong Martes sa gabii, Oktubre 1, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Gikan sa 35-25 nga labaw human sa 1st quarter, ang Tropang Giga ningmugna sa nag-unang 11 ka mga puntos sa 2nd quarter ug ning higayuna, hingpit na nga dominasyon ang ilang gihimo hangtod na sa katapusang gutlo.

“In basketball, it’s about playing defense and putting the ball in the hoops. In the quarterfinals, we finally hit some shots,” matod ni TNT coach Chot Reyes.

Gipangulohan ni import Rondae Hollis-Jefferson ang Tropang Giga pinaagi sa iyang 35 puntos samtang pulos ning-amot og dobleng numero nga mga puntos sila si Rey Nambatac (19), Roger Pogoy (18), Calvin Oftana (11) ug Glenn Khobuntin (11).

Sa semi-finals nga kombatihon pinaagi sa best-of-seven series, ang Tropang Giga makigharong sa modaog sa laing quarter-finals series tali sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Rain or Shine Elasto Painters nga kasamtangang nagtabla, 2-2.

Nahitabo ang panagtabla sa laing quarter-finals series human gipangmakmak sa Hotshots ang Elasto Painters, 129-100, sa Game 4 sa laing duwa niadtong Martes, Oktubre 1.

Ang deciding Game 5 ning maong series ipahigayon karong Sabado, Oktubre 5.

Puntos matag usa:

1st game:

Magnolia (129) - Bird 30, Lee 25, Ahanmisi 14, Barroca 10, Sangalang 10, Abueva 9, Dionisio 9, Dela Rosa 9, Mendoza 8, Eriobu 5.

Rain or Shine (100) - Fuller 22, Clarito 15, Belga 11, Nocum 11, Caracut 11, Mamuyac 10, Asistio 5, Santillan 4, Tiongson 4, Ildefonso 4, Datu 2, Lemetti 1.

2nd game:

TNT (125) – Hollis-Jefferson 35, Nambatac 19, Pogoy 18, Oftana 11, Khobuntin 11, Erram 10, Williams 5, Aurin 5, Exciminiano 4, Payawal 3, Castro 2, Heruela 2.

NLEX (96) – Bolick 25, Jones 21, Policarpio 12, Nermal 10, Torres 9, Anthony 5, Valdez 4, Semerad 3, Herndon 2, Nieto 2, Fajardo 2, Mocon 1. / ESL