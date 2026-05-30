TNT target palungon ang hayag sa Meralco

Mga duwa karon:
Game 6 — PBA semifinals
5:15 P.M. Rain or Shine Elasto Painters vs. Barangay Ginebra Gin Kings
7:30 P.M. TNT Tropang 5G vs. Meralco Bolts
Suwayan sa TNT Tropang 5G pagkuha ang luna sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Dominggo, Mayo 31, 2026, didto sa Ynares Center sa Antipolo.
Naglabaw ang TNT og 3-2 batok sa Meralco Bolts ug mahimo nilang mahuman ang serye sa Game 6 sa Commissioner’s Cup semifinals karong alas 7:30 sa gabii.
Nagpabuto og 42 puntos si Chris McCullough aron pildihon sa TNT ang Meralco, 103-95, sa Game 5 didto sa Smart Araneta Coliseum niadtong miaging Biyernes, hinungdan nga usa na lang ka daog ang kulang sa TNT para makaabot sa championship round.
Mosalig ang TNT sa kakugi ni McCullough uban sa tabang nilang Calvin Oftana, Rey Nambatac, Roger Pogoy, ug Jayson Castro alang sa opensa aron tuldukan na kining serye sa semifinals.
Ang Bolts, sa ilang bahin, mokuha og kusog gikan sa ilang 6-foot-11 nga import nga si Patrick Gardner ug sa ilang mga lokal nga magdudula nga silang Chris Newsome, CJ Cansino, Cliff Hodge, ug Chris Banchero.
Alang sa unang duwa, magparang ang Rain or Shine Elasto Painters ug ang paborito sa fans nga Barangay Ginebra sa alas 5:15 sa hapon sa Game 6 sa ilang lahi nga best-of-seven semifinals series. / RSC