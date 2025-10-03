TNT Tropang 5G pamultahon og dako sa PBA

Gilaumang mapahamtangan og dakong multa ang TNT Tropang 5G sa Philippine Basketball Association (PBA) inig balik niini gikan sa United Arab Emirates.
Nagkanayon si PBA commissioner Willie Marcial nga pamultahon sa liga ang flagship franchise sa MVP group gumikan kay wala kini magtarong og pananghid sa PBA sa pagsalmot niini sa Abu Dhabi International Basketball Championship.
Gipasabot ni Marcial nga nakigsulti na kaniya sila si coach Chot Reyes ug team manager Jojo Lastimosa ug nangayo na kini’g pasaylo apan dili kini rason aron makaikyas sila sa multa.
“Pipinahan ko ‘yung team. Nakausap ko na si PBA chairman (and TNT team governor Ricky Vargas) tungkol dito,” matod ni Marcial nga napatik sa Spin.ph.
Gawas sa wala’y tarong nga pananghid, nagkanayon si Marcial gisupak sab Tropang 5G ang balaod sa liga nga nagdili sa teams nga mosalmot og torneyo sulod sa usa ka semana sa dili pa mosugod ang bag-ong season.
“Hindi na namin pinapayagan yung mga ganyan para makaiwas sa injuries. Yung mga tune up games this week sinasabihan namin na easy-easy na lang,” pasabot ni Marcial.
Ang Tropang 5G wala na motiwas sa ilang kampanya sa Abu Dhabi tournament kay mosugod na ang PBA 50th season karong Dominggo, Oktubre 5, 2025.
Ningkombati nga wala’y imports, ang Tropang 5G nakarehistro og 1-2 nga rekord una kini nibiya sa torneyo, nga nagsilbeng tipik sa preparasyon sa Tropang 5G alang sa PBA 50th season. / ESL