TNT vs. Converge sa PBA

Mga duwa karon:
5:15 P.M TNT Tropang 5G batok Converge FiberXers
7:30 P.M Barangay Ginebra Gin Kings batok Phoenix Fuel Masters
Mopunterya ang TNT Tropang 5G sa ilang ikawalo nga daog batok sa Converge FiberXers sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governor’s Cup karong Dominggo, Oktubre 18, 2026, didto sa Ynares Center didto sa Antipolo City.
Ang Tropang 5G naghupot og 7-4 (win-loss) nga baraha og naa sa ikatulong pwesto sa Group A, luyo sa NLEX Road Warriors (9-2) ug San Miguel Beermen (8-3).
Krusyal ang maong duwa kay ang Converge nagtinguha sa ikapito nilang daog ug kon mapilde nila ang Tropang 5G magkatabla na sila og rekord.
Sa main game, magtigi ang crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings ug Phoenix Fuel Masters sa main game alas 7:30 sa gabie. / RSC