TNT wa mahadlok sa rekord sa Magnolia sa PBA on Tour

Sa miaging Philippine Basketball Association (PBA) on Tour, nahiluna sa isig ka tumoy ang TNT Tropang Giga ug Magnolia Hotshots.

Naa sa labing ubos ang Tropang Giga dala ang 1-10 nga rekord samtang naa sa labing taas ang Hotshots bawon ang 11-0 nga rekord.

Apan sa panagharong sa duha ka mga kampo inig sugod sa PBA Commissioner’s Cup karong Nobiyembre 5, 2023 sa Araneta Coliseum, gitataw ni TNT coach Jojo Lastimosa nga wala sila nahadlok sa resulta sa PBA on Tour.

“11-0 sila sa Tour. Kami 1-10 nung Tour,” matod ni Lastimosa nga napatik sa Spin.ph.

“They were out to win that Tour. Kami naman, you could see that our line-up was made of college players and some guys who really didn’t play much. We wan­ted to give them confidence.”

Gipasabot ni Lastimosa nga lahi ang PBA on Tour sa re­gular season.