Toledo City ug Tagbilaran City, nangharos sa ritual showdown

Nagmalampuson ang Toledo City ug Tagbilaran City human nila nasakmit ang labing taas nga pasidungog sa managlahing kategoriya sa Sinulog 2026 grand showdown nga gihimo didto sa Cebu City Sports Center.
Sa kategorya sa Best in Street Dancing, ang Toledo City maoy gikoronahan nga kampeon ug nakadawat sa premyo nga P1 milyon.
Nagsunod kanila ang Carcar City sa ikaduhang dapit nga nakadawat og P700,000, samtang ang Province of Cotabato nakuha ang ikatulo nga dapit nga gihatagan og P500,000. Ang inilang Lumad Basakanon maoy ikaupat (P300,000) ug ang Hudyaka sa Bais maoy ikalima (P200,000).
Sa Best in Musicality (Sinulog-based category), ang Tagbilaran City ang nipatigbabaw.
Gisundan kini sa Banaun Cultural Group sa ikaduhang dapit, Banay Labangon sa ikatulo, Carcar City sa ikaupat ug Zamboanga City – Maria Clara L. Lobregat National High School sa ikalima.
Alang sa Best in Ritual Showdown (Sinulog-based), ang Tagbilaran City maoy nahimong kampeon ug mipauli sa ganting P3 milyon. Ang Dumanjug maoy nakakuha sa ikaduhang dapit (P2M), gisundan sa City of Carcar sa ikatulo (P1.5M). Ang Banay Labangon nakakuha sa ikaupat nga dapit (P1M).
Sa Ritual Showdown (Free Interpretation), nakuha sa Toledo City ang kampyonato ug ang P3 milyon nga premyo. Ang Province of Cotabato maoy nakakuha sa ikaduhang dapit (P2 milyon), gisundan sa Hudyaka sa Bais (P1.5 milyon). Ang Lambo Mabolo maoy ika-upat (P1 milyon) ug ang Tribu Carmenanon maoy ika-lima (P750,000).
Sa Best in Musicality (Free interpretation), ang Toledo City maoy nag-una. Gisundan kini sa ikaduha hangtud sa ikalimang dapit nga mao ang Hudyaka sa Bais, Province of Cotabato, Tribu Carmenanon, ug Lumad Basakanon.
Ang Banay Labangon maoy nidaug sa Best in Costume Sinulog-based nga adunay premyo nga P100,000, samtang ang Toledo City sa free interpretation nga adunay ganti nga P100,000 usab. (TPT)