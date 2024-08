Tolentino mibiya na sa PDP party

Nibiya na si Senador Francis Tolentino ikan sa Partido Demokratiko Pilipino (PDP) tungod sa “significant differences” bahin sa mga isyu sa West Philippine Sea (WPS).

Sa usa ka sulat ngadto sa presidente sa PDP nga si Senador Robin Padilla, si Tolentino niingon nga iyang gipatuman ang hangyo ni Padilla nga siya mopahawa isip miyembro sa partido, nga gi-chair ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte.

Si Tolentino misumpay sa iyang sulat ngadto sa kanhi presidente sa PDP nga si Palawan Second District Representative Jose Chaves Alvarez, nga nagsulti sa iyang desisyon nga “disengage from PDP activities” ug magsunod sa usa ka dalan isip usa ka independent nga mambabalaod.

“This decision comes after a careful consideration and is due to significant differences in our foreign policy directions, particularly regarding the West Philippine Sea,” tipik sa iyang suwat.

Si Tolentino niingon nga samtang siya motuo sa pag-uphold sa 2016 Hague Arbitral Ruling, nga nagpalig-on sa soberanya sa nasud ibabaw sa West Philippine Sea, ug sa pagpalig-on sa alyansa sa Pilipinas uban sa iyang mga kaalyado ug supporters, ang partido nag-awhag sa bilateral dialogue bahin sa maong isyo.

Siya miingon nga ang pamaagi sa partido dili igo aron maprotektahan ang mga katungod ug panginabuhi sa mga mangingisda sa Pilipino, ingon man ang mga tropa sa nasud, ug giila ang kritikal nga papel sa internasyonal nga mga kaalyado.

“Given this fundamental divergence, I feel it necessary for both myself and the Party to take this step. This will allow a more cohesive and unified approach within the Party on this critical issue...I trust that this decision will support the Party in developing a more focused and effective strategy,” matod ni Tolentino.

Si Duterte, sa usa sa iyang mga “Talk to the People” nga mga pampublikong pakigpulong sa iyang termino, niingon nga ang arbitral ruling wala’y kapuslanan gawas nga usa ra ka piraso nga papel nga mahimong ilabay sa basura.

Ang China nagdumili sa pag-ila sa arbitral ruling, nga nag-invalidate sa ilang mga pag-angkon sa mga dagat nga sulod sa nine-dash line, nga naglakip sa kapin sa 90 porsyento sa West Philippine Sea. / TPM /SunStar Philippines