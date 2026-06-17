Tolentino nabalhin sa Magnolia team

Nakuha sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang katungod sa kontrata ni Arvin Tolentino human naaprubahan sa Philippine Basketball Association (PBA) ang trade nga nagpabalhin kang William Navarro ngadto sa Titan Ultra Giant Risers (kanhi NorthPort).
Hinuon, kasamtangan pang hanap nga makaduwa ang duha ka mga magduduwa sa bag-o nilang teams sa PBA gumikan sa managlahing rason.
Si Tolentino aduna pa’y kontrata sa Seoul SK Knights sa Korean Basketball League (KBL) samtang si Navarro padayon pa nga nagserbisyo og three-year ban sa PBA. / ESL